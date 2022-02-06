В США заявили, что при вторжении РФ на Украину погибнут 85 тыс человек

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Число возможных жертв в случае вторжения России на Украину может составить 85 тысяч человек. Об этом со ссылкой на двух неназванных чиновников США сообщает Reuters.
По их данным, украинские войска могут потерять 5–25 тысяч солдат, российские – 3–10 тысяч, жертвами среди гражданского населения могут стать 25–50 тысяч человек.
Собеседники агентства также заявили, что в настоящий момент Россия якобы располагает на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину. Также в публикации утверждается, что в случае вооруженного конфликта Киев падет в течение нескольких дней, а в Европу хлынут миллионы беженцев.
Как отмечает агентство, собеседники попросили не называть их имена и не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их слова.
Ранее посол РФ с Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам. По его мнению, на фоне безосновательных заявлений и фейковых новостей действительно правдой является тот факт, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями.
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