Россия не заинтересована в нападении на Украину – посол РФ в США

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Россия не намерена нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам. Об этом в эфире на YouTube-канале "Соловьев Live" заявил посол РФ с Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно. Это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии – это чепуха", – сказал дипломат.

Он также назвал безобразием ситуацию с публикацией агентством Bloomberg заготовки новости о "вторжении" России на Украину.

По его словам, на фоне безосновательных заявлений и фейковых новостей действительно правдой является тот факт, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями. Он напомнил о существовании так называемых Вассенаарских договоренностей, согласно которым поставлять оружие в горячие точки нельзя – а именно ей, считает Антонов, и является Юго-Восток Украины.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Накануне агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало, что это была ошибка, и удалило публикацию. В редакции объяснили, что материал был подготовлен заранее и находился под эмбарго на случай, если гипотетическое вторжение произойдет.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее назвал неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Россия ни на кого нападать не собирается.

