Патрушев назвал полной нелепостью утверждения, что РФ угрожает Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал полной нелепостью утверждения, что Россия угрожает Украине. Он также подчеркнул, что никаких угроз от российской стороны не поступает.

Патрушев добавил, что власти Украины подтверждают данную информацию.

"Американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца", – цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

При этом он отметил, что Россия не желает войны, ее навязывает Запад, преследуя корыстные цели.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выражал мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.

