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Европа не будет участвовать в возможном вооруженном конфликте с участием Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут размещать дополнительные подразделения НАТО на своей территории.

"Декларации о политическом единстве союзников по НАТО – это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт", – считает Пушков.

Российский сенатор также напомнил о позиции Хорватии и Болгарии по данному вопросу. Власти этих стран ранее заявляли, что не отправят ни одного своего военнослужащего воевать за Украину.

"Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине", – подытожил Пушков.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов не планируют размещать свои Вооруженные силы на Украине. Президент США Джо Байден также заверял, что на украинской территории не будут развернуты силы НАТО.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что Альянс не будет размещать войска на Украине.