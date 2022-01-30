Пушков объяснил, почему Европа не станет воевать за Украину

Фото: depositphotos/reflextions
Европа не будет участвовать в возможном вооруженном конфликте с участием Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее в Венгрии заявили, что не будут размещать дополнительные подразделения НАТО на своей территории.
"Декларации о политическом единстве союзников по НАТО – это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт", – считает Пушков.
Российский сенатор также напомнил о позиции Хорватии и Болгарии по данному вопросу. Власти этих стран ранее заявляли, что не отправят ни одного своего военнослужащего воевать за Украину.
"Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине", – подытожил Пушков.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов не планируют размещать свои Вооруженные силы на Украине. Президент США Джо Байден также заверял, что на украинской территории не будут развернуты силы НАТО.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что Альянс не будет размещать войска на Украине.
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: