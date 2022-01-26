США не планируют размещать военных на Украине – Байден

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Власти Соединенных Штатов не планируют размещать свои вооруженные силы на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время общения с журналистами в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
Американский лидер также заверил, что на украинской территории не будут развернуты силы НАТО.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что Альянс не будет размещать войска на Украине.
Ранее Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Кроме того, Байден допустил введение персональных санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае подобного развития событий.
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
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