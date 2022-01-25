Генсек НАТО заявил, что Альянс не планирует размещать войска на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", – подчеркнул Столтенберг.

Однако ранее Столтенберг заявлял, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По его словам, это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.