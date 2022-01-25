СМИ раскрыли содержание ответа США по гарантиям безопасности России

Фото: depositphotos/denisismagilov

США в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности планирует обозначить области, в которых они могут решить проблемы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС.

По данным агентства, Соединенные Штаты составляют ответ на требования РФ по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Источник Bloomberg рассказал, что в ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований. При этом США, отмечает агентство, перечислит действия России, которые вызывают тревогу у Европы.

Ранее в Вашингтоне попросили Москву не публиковать письменный ответ американцев на проекты России по гарантиям безопасности. Неназванный сотрудник Госдепа заявил изданию, что Москва может оставить соответствующую просьбу американской стороны без внимания и поступить иначе. Ответ Соединенные Штаты должны предоставить до 30 января.

