В Белом доме прорабатывают планы расширения НАТО в Европе

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Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге. Для этих целей будут подготовлены дополнительные войска, заявила Псаки.
"Наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают это со своими коллегами. <...> Эти дискуссии продолжаются", – подтвердила пресс-секретарь Белого дома.
Псаки отметила, что дополнительные подробности по данному вопросу в ближайшее время должен рассказать пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Белом доме также добавили, что президент США Джо Байден допускает военную агрессию России в отношении Украины, которая якобы может начаться в любой момент.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По его мнению, такие действия будут способствовать повышению уровня безопасности в Европе.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.
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