Предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии – МИД РФ

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В министерстве иностранных дел РФ объяснили один из опорных элементов российских предложений по безопасности, направленных США и НАТО. Об этом сообщает RT.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данное положение не допускает двояких толкований и сформулировано предельно точно.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.

Саммит состоялся после того, как МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о взаимных гарантиях безопасности. Одним из положений документов был отказ НАТО от расширения, в том числе на территорию Украины.