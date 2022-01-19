В Белом доме рассчитывают на прогресс в диалоге с Россией и ЕС по безопасности

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Соединенные Штаты, Россия и Евросоюз могут достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности путем дипломатии, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время от отметил, что Москва должна принять собственные на этот счет решения.

"США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию", – сказал в интервью изданию Foreign Policy.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пересмотр структуры европейской безопасности мог бы принести выгоду всем сторонам.

Он добавил, что Европа не претендовала на участие в переговорах России и США, однако, по словам Борреля, если эти дискуссии продолжатся, то Брюссель должен стать их участником.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос участия Евросоюза в переговорах по гарантиям безопасности не столь принципиален для России, Москве важно получить ответы на свои предложения.

Официальный представитель Кремля отметил, что страны, входящие в ЕС, так или иначе участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а насколько Евросоюз хочет являться отдельным участником этих переговоров – вопрос, который может быть рассмотрен.