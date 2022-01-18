Глава дипломатии ЕС призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности

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Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы принести выгоду всем сторонам, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.

В то же время он отметил, что существует необходимость обновления повестки и увеличения числа участников соответствующих переговоров. Политик подчеркнул, что с момента общеевропейского совещания в Хельсинки в 1975 году, произошло множество перемен.

"Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", – приводит слова Борреля ТАСС.

Он также сообщил, что очередное совещание Евросоюза на уровне министров иностранных дел запланировано на 24 января. По словам главы дипломатии ЕС, к этому времени должны быть подготовлены предложения по архитектуре безопасности, если возникнет такая необходимость.

Он также добавил, что Европа не претендовала на участие в переговорах России и США, однако, по словам Борреля, если эти дискуссии продолжатся, то Брюссель должен стать их участником.

"Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия. <...> Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев", – заявил он.

Ранее Боррель подчеркивал, что в ЕС считают необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности. Он также отмечал, что Евросоюз координирует свои действия с партнерами. В том числе с трансатлантическими.

В понедельник, 10 января, в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. 13 января прошло заседание Совета Россия – НАТО. Оно продлилось больше четырех часов.