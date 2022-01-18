Глава дипломатии ЕС призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности

02:01
Фото: depositphotos/ginasanders
Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы принести выгоду всем сторонам, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.
В то же время он отметил, что существует необходимость обновления повестки и увеличения числа участников соответствующих переговоров. Политик подчеркнул, что с момента общеевропейского совещания в Хельсинки в 1975 году, произошло множество перемен.
"Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", – приводит слова Борреля ТАСС.
Он также сообщил, что очередное совещание Евросоюза на уровне министров иностранных дел запланировано на 24 января. По словам главы дипломатии ЕС, к этому времени должны быть подготовлены предложения по архитектуре безопасности, если возникнет такая необходимость.
Он также добавил, что Европа не претендовала на участие в переговорах России и США, однако, по словам Борреля, если эти дискуссии продолжатся, то Брюссель должен стать их участником.
"Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия. <...> Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев", – заявил он.
Ранее Боррель подчеркивал, что в ЕС считают необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности. Он также отмечал, что Евросоюз координирует свои действия с партнерами. В том числе с трансатлантическими.
В понедельник, 10 января, в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. 13 января прошло заседание Совета Россия – НАТО. Оно продлилось больше четырех часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: