Встреча Совета Россия – НАТО началась в Брюсселе

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET/POOL
Первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО (СРН), посвященное российским инициативам по гарантиям безопасности, стартовало в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.
Возглавляющий российскую делегацию заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и глава американской делегации заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман перед встречей поприветствовали друг друга рукопожатием.
С генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и постпредами стран – членов Альянса Грушко поздоровался по правилам пандемии – соприкосновением кулаков. Мероприятие проходит в масках, его участники позволили себе их снять только для церемонии фотографирования.
Отмечается, что стороны отказались от вступительных заявлений и приступили к работе в достаточно теплой обстановке.
Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, для России в этом вопросе ключевым остается нерасширение НАТО. Он отметил, что от этого зависит национальная безопасность РФ.
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