Норвежский генерал объяснил, как НАТО может избежать войны с Россией

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Западным странам следует изменить свое отношение к России, чтобы избежать военного конфликта. Такое мнение высказал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в материале для Aftenposten.

По словам военачальника, США и союзники проводят антироссийскую политику со времен распада Советского Союза. Он указал, что позиция стран Альянса в рамках Совета Россия – НАТО напоминает унижение РФ, а не настрой на диалог.

"Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи – отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное", – обратил внимание Моод.

Как считает экс-генерал, Западу следует вести переговоры с Россией на принципах взаимного уважения и личной дипломатии. Моод также предложил дать РФ право вступить в НАТО.

"Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – подытожил генерал.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нерасширение НАТО является ключевой темой для национальной безопасности России. По словам дипломата, опасность ситуации не позволяет больше откладывать данный вопрос.

17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.