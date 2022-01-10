В США заявили, что некоторые страны НАТО бесполезны для альянса

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Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что слишком часто союзники США являются слабыми и бесполезными в военном отношении иждивенцами. Об этом он написал в своей статье для National Interest.
По мнению политолога, к таким странам относятся Албания, Словения, Черногория и Северная Македония. Эксперт считает, что эти государства являются для Вашингтона тяжелым бременем и могут втянуть его в невыгодные войны.
"Вашингтону следовало бы стать гораздо более избирательным в отношении того, какие страны он включает в свой список союзников", – говорится в статье
Политику Соединенных Штатов Карпентер сравнил с некоторыми пользователями Facebook, которые неизбирательно добавляют людей в список друзей.
"Друзья в Facebook не имеют возможности впутывать кого-либо в вооруженные конфликты, а безответственные иждивенцы в сфере безопасности определенно могут сделать это. Действительно, в истории есть множество примеров, когда такие клиенты втягивали своих покровителей в опустошительные и ненужные войны", – добавил Капентер.
Он также назвал серьезной ошибкой расширение сферы влияния США ближе к границам России. Политолог отметил, что вхождение Прибалтийских стран в состав НАТО в 2014 году являлось крайне опасным шагом, поскольку Литва, Латвия и Эстония не только практикуют политику русофобии, но и ссорятся с главным союзником Москвы в регионе – Минском.
Ранее Карпентер заявлял, что между Россией и Соединенными Штатами может начаться война из-за Белоруссии. Он указал на то, что отношения между Минском и НАТО ухудшаются из-за милитаризации границ Белоруссии со странами Балтии и Польшей, а развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность.
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