В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии

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Между Россией и Соединенными Штатами может начаться война из-за Белоруссии, считает старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Он указал на то, что отношения между Минском и НАТО ухудшаются из-за милитаризации границ Белоруссии со странами Балтии и Польшей, а развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность.

"В соответствии с пятой статьей устава НАТО, Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который стал жертвой агрессии", – написал Карпентер в своей статье для 19Fortyfive.

По мнению колумниста, на границах Белоруссии и стран Североатлантического Альянса может произойти провокация, в которой будет сложно найти реального организатора. Карпентер также считает, что нарастание напряженности между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может привести к трагедии.

Он считает, что этот вопрос должны обсудить президенты России и США. Кроме того, по мнению Карпентера, Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация границы с Белоруссией не только бесполезна, но и опасна.

Старший научный сотрудник Института Катона уверен, что Польше и остальным союзникам Штатов нужно дать понять, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на провокации.

Ранее глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк заявил, что Россия является главной военной угрозой для США. По словам генерала, если Китай является долгосрочной угрозой, то РФ опасна уже сейчас, поскольку владеет большой военной мощью.