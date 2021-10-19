В Польше обвинили Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Россия ведет многоступенчатую гибридную войну против Польши, заявил председатель правящей партии этой страны Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.
Политик обвинил Москву и Минск в создании напряженности вблизи польско-белорусской границы. По его мнению, президенты России и Белоруссии специально создали миграционный кризис.
"Но что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны", – сказал Качиньский.
Ранее член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал, что причиной русофобских настроений у некоторых польских политиков является попытка угодить "великому покровителю" в лице Соединенных Штатов.
По мнению Модзелевского, стратегический союз Польши и Соединенных Штатов носит исключительно антироссийский характер. Он допустил, что при сближении Вашингтона с Москвой русофобия в Варшаве может внезапно исчезнуть.
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