В Польше рассказали о "главном страхе" России

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Россия ничего не боится так сильно, как союза Польши и Украины, считает обозреватель Ежи Любах. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie.

"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" – написал Любах.

Он также обвинил Россию в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки" и призвал Украину присоединиться к "Инициативе трех морей", которая объединяет ряд стран, включая Польшу, Чехию, Литву, Латвию, и Эстонию, с целью укрепления сотрудничества. По мнению Любаха, если Киев этого не сделает, то превратится в российско-немецкий "кондоминиум".

"Украинское руководство не воспользовалось приглашением в формирующуюся "Инициативу трех морей", поставив на немецкую карту и игнорируя очевидное уже в тот момент взаимодействие Германии и России, которое несет Украине смертельную опасность", – считает польский публицист.

Ранее экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о том, что у России есть наработки "Северного потока – 3". Он объяснил, что речь идет не о газопроводе, а о наплыве мигрантов в Польшу. По его мнению, он организован для того, чтобы ущемить Варшаву. При этом, каким образом РФ связана с кризисом на польской границе, Шереметьев не объяснил.