В Польше рассказали о "главном страхе" России

06:15
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Россия ничего не боится так сильно, как союза Польши и Украины, считает обозреватель Ежи Любах. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie.
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" – написал Любах.
Он также обвинил Россию в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки" и призвал Украину присоединиться к "Инициативе трех морей", которая объединяет ряд стран, включая Польшу, Чехию, Литву, Латвию, и Эстонию, с целью укрепления сотрудничества. По мнению Любаха, если Киев этого не сделает, то превратится в российско-немецкий "кондоминиум".
"Украинское руководство не воспользовалось приглашением в формирующуюся "Инициативу трех морей", поставив на немецкую карту и игнорируя очевидное уже в тот момент взаимодействие Германии и России, которое несет Украине смертельную опасность", – считает польский публицист.
Ранее экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о том, что у России есть наработки "Северного потока – 3". Он объяснил, что речь идет не о газопроводе, а о наплыве мигрантов в Польшу. По его мнению, он организован для того, чтобы ущемить Варшаву. При этом, каким образом РФ связана с кризисом на польской границе, Шереметьев не объяснил.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: