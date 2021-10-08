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Удар по Москве, который предполагает возможная реализация планов председателя польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Планы Качиньского заключаются в том, чтобы проложить канал через Балтийскую косу, который станет символом окончательного преодоления зависимости от Москвы. По мнению газеты, реальность выглядит иначе.

"На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", – пишет Gazeta Wyborcza.

Авторы полагают, что строительство канала позволит российским предпринимателям увеличить грузооборот и нарастить прибыль. При этом неизвестно, окупится ли для Польши проект в случае его реализации. Однако ущерб природе, по данным издания, он нанесет реальный: канал разорвет береговую линию Балтийской косы, нарушив местную экосистему.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком – 2". По его мнению, российский газопровод может стать вызовом для НАТО и Евросоюза, а его строительство стало серьезной стратегической ошибкой для всего трансатлантического сообщества.

