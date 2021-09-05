В Польше заявили, что Россия может нанести смертельный удар по городам Европы

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Российские ракеты "Искандер" представляют большую угрозу для части Европы, заявил экс-главы МИД Польши Витольд Ващиковский. Он считает, что европейские политики не уделяют должного внимания вопросам безопасности.

"Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я <...> всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты "Искандер" <...>. Именно они могут принести нам смерть", – сказал он в интервью изданию wPolityce.

Он также выразил опасения по поводу российских военных учений "Запад – 2021". Ващиковский утверждает, что они подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.

Ранее польский обозреватель Ежи Любах заявил, что Россия ничего не боится так сильно, как союза Польши и Украины. Он также обвинил РФ в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки" и призвал Украину присоединиться к "Инициативе трех морей". По мнению Любаха, если Киев этого не сделает, то превратится в российско-немецкий "кондоминиум".