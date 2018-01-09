Премьер-министр Польши отправил в отставку главу МИД страны Ващиковского

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Президент Польши Анджей Дуда произвел кадровые перестановки в кабмине. В частности, на церемонии в президентском дворце, по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого, были приведены к присяге девять новых министров. Также стало известно об отставке главы МИД Витольда Ващиковского.

Как передает ТАСС, вместо Ващиковского, министром иностранных дел Польши был назначен 61-летний политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович.

Отмечается, что Ващиковский возглавлял МИД республики с конца 2015 года, после победы партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" на очередных парламентских выборах.

В декабре 2017 года правящая партия "Закон и справедливость" также приняла решение заменить премьер-министра страны Беату Шидло. Этот пост занял вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий. После присяги новый глава правительства заявил о планах произвести в январе перестановки в составе кабмина.

Ранее сообщалось, что по инициативе премьера Матеуша Моравецкого в Польше может появиться пост министра по борьбе со смогом. Ему будет поручено осуществлять контроль и координировать деятельность всех министерств, которые ответственны за борьбу с загрязнением воздуха. По словам экспертов, во многих регионах Польши смог уже превратился в достаточно серьезную проблему.