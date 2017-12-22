Пост министра по борьбе со смогом появится в Польше

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Министр по борьбе со смогом в скором времени появится в Польше. Его планирует назначить глава правительства страны Матеуш Моравецкий.

Как сообщает "Газета.ру", весьма вероятно, министром по борьбе со смогом назначат Петра Вожного. Ему будет поручено осуществлять контроль и координировать деятельность всех министерств, которые ответственны за борьбу с загрязнением воздуха.

По словам экспертов, во многих регионах Польши смог уже превратился в достаточно серьезную проблему. Его возникновение, считают специалисты, связано с деятельностью польских предприятий, а также частных лиц, которые используют уголь в качестве топлива.