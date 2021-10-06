Президент Польши призвал НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком – 2"

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Российский газопровод "Северный поток – 2" может стать вызовом для НАТО и Евросоюза, считает польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Дуда призвал Запад сделать выводы из ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока – 2".

По мнению польского лидера, завершение строительства российского газопровода стало стратегической ошибкой для всего трансатлантического сообщества. Речь, в частности, идет не только о возможных перекрытиях поставок газа на Украину, в Словакию или запуске в обход Польши, сказал Дуда.

"Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", – заявил президент.

Он призвал НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком – 2". Это необходимо для противостояния политическим, энергетическим и военным угрозам, исходящим от российского газопровода, заключил политик.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода стала заполняться газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.