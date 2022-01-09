Генсек НАТО заявил о возможности урегулирования разногласий с Россией

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий с Россией. Об этом он сказал британской газете Financial Times.

Он считает, что для поиска компромисса может потребоваться серия встреч. При этом, по словам Столтенберга, сохраняется риск обострения отношений, в случае которых НАТО примет сдерживающие меры. Однако он выразил надежду на улучшение ситуации.

"Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией", – добавил генсек североатлантического альянса.

10 января в Женеве состоятся переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Затем 12 января планируется заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

