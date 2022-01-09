США намерены обсудить с Россией масштабы учений в Европе и размещение ракет – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88
На предстоящих переговорах в Женеве Соединенные Штаты планируют обсудить с Россией масштабы учений, проводимых в Европе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post. Также Вашингтон намерен затронуть тему ограничений на размещение в Европе американских ракет.
По информации собеседников газеты, администрация США настроена на то, чтобы переговоры прошли по принципу взаимности. Также сообщается, что американские власти не будут заключать с Москвой никаких соглашений, если не получат ответы на беспокоящие Белый дом вопросы.
В ходе дискуссии Соединенные Штаты также планируют выяснить, серьезно ли Россия относится к разрешению кризиса вокруг Украины и будет ли делать ставку на требования об отказе от расширения НАТО на восток, что в США заранее считают неприемлемым.
Ранее стало известно, что Вашингтон готов пойти на взаимные с Москвой ограничения масштабов военных учений у границ. Как рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, речь идет как о наземных маневрах, так и о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи границ той или иной стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: