США намерены обсудить с Россией масштабы учений в Европе и размещение ракет – СМИ

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На предстоящих переговорах в Женеве Соединенные Штаты планируют обсудить с Россией масштабы учений, проводимых в Европе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post. Также Вашингтон намерен затронуть тему ограничений на размещение в Европе американских ракет.

По информации собеседников газеты, администрация США настроена на то, чтобы переговоры прошли по принципу взаимности. Также сообщается, что американские власти не будут заключать с Москвой никаких соглашений, если не получат ответы на беспокоящие Белый дом вопросы.

В ходе дискуссии Соединенные Штаты также планируют выяснить, серьезно ли Россия относится к разрешению кризиса вокруг Украины и будет ли делать ставку на требования об отказе от расширения НАТО на восток, что в США заранее считают неприемлемым.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов пойти на взаимные с Москвой ограничения масштабов военных учений у границ. Как рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, речь идет как о наземных маневрах, так и о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи границ той или иной стороны.