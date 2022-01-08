В США выразили готовность к взаимным с РФ ограничениям в вопросе военных учений

08 января, 22:41
Фото: depositphotos/etienjones
Соединенные Штаты готовы пойти на взаимные с Россией ограничения масштабов военных учений у границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американского администрации.
"Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений", – сказал он.
По его словам, речь идет как о наземных маневрах, так и о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи границ той или иной стороны. В то же время чиновник подчеркнул, что Вашингтон не намерен обсуждать с Москвой возможные ограничения для стран на вступление в НАТО, а также вопрос численности войск Альянса в Восточной Европе.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
Позже стало известно, что переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся 10 января. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
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