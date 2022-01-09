ЕС считает диалог с Россией по безопасности необходимым

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что альянс считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул представитель ЕС.

Боррель отметил, что Евросоюз координирует свои действия с партнерами – как трансатлантическими, так и иными.

Дипломат также добавил, что диалог России и НАТО по безопасности может помочь в разработке механизмов по управлению новыми рисками.

10 января в Женеве состоятся переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Затем 12 января обсуждение планируется на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе.