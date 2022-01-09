В МИД РФ заявили о невозможности уступок в диалоге с США по гарантиям безопасности

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Россия не пойдет на уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, язык угроз не принесет никаких результатов в диалоге с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдём ни на какие уступки", – сказал он.
Рябков допустил, что США и НАТО воспримут позицию России с нежеланием. По его мнению, вероятность такого развития переговоров является высокой.
10 января в Женеве состоятся переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Затем 12 января обсуждение планируется на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
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