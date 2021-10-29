Ветеран НАТО описал сценарий войны с Россией

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Война между НАТО и Россией будет настоящим ужасом, считает ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.

По его мнению, в наземной операции решающее значение будут играть скорость и неистовость наступления, поэтому Москва нанесет удар по группировке альянса в Прибалтике.

"Если российским военным удастся согнуть пикеты НАТО и прорваться, ситуация для Северного альянса станет серьезной. После захвата стран Балтии российские войска попытаются предотвратить контратаку НАТО под руководством США или защититься от нее", – написал он в своей статье для 19Fortyfive.

Ветеран НАТО отметил, что балтийские страны будут способны выставить порядка 20 тысяч военнослужащих, 247 боевых машин пехоты и около 300 артиллерийских орудий. У Литвы, Латвии и Эстонии всего 14 кораблей и нет существенных ВВС, пишет автор, поэтому с воздуха эти государства будут прикрывать силы Североатлантического Альянса.

Скандинавские страны, считает Атламазоглу, развернут 72 тысячи солдат, 415 танков, 783 БМП, 1730 артиллерийских орудий, 55 кораблей, 11 подводных лодок и 250 самолетов.

Автор статьи уверен, установив контроль над странами Прибалтики, Россия с помощью крылатых и баллистических ракет начнет топить американские корабли, подвозящие войска и танки НАТО к месту боевых действий.

Атламазоглу уточнил, что сценарий потенциального конфликта не предусматривает использование ядерного оружия ни одной из сторон.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что между Россией и Соединенными Штатами может начаться война из-за Белоруссии. Он указал на то, что отношения между Минском и НАТО ухудшаются из-за милитаризации границ Белоруссии со странами Балтии и Польшей, а развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность.