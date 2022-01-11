В МИД назвали нерасширение НАТО ключевым вопросом для нацбезопасности РФ

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Нерасширение НАТО является ключевой темой для национальной безопасности России. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как пишет РИА Новости, данное утверждение прозвучало во время выступления представителя российского дипведомства по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
"Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос", – подчеркнул Рябков.
Переговоры между Россией и США состоялись в Швейцарии и продлились почти 7,5 часа. Стороны общались за закрытыми дверями, лишь раз прервавшись на ланч.
Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавлял Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
Позднее в Белом доме оценили переговоры с Россией о гарантиях безопасности. По словам пресс-секретаря офиса президента США Джен Псаки, консультации были искренними и открытыми.
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