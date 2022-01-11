В Белом доме оценили российско-американские переговоры в Женеве

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В Белом доме прокомментировали переговоры с Россией о гарантиях безопасности, прошедшие в Женеве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря офиса президента США Джен Псаки.
Как отметила спикер, двусторонние консультации были искренними и открытыми.
"Конечно, эти переговоры были откровенными и прямолинейными", – подтвердила Псаки.
По словам пресс-секретаря Белого дома, вопрос о гарантиях безопасности может быть решен дипломатически. Для этого Россия должна отвести 100 тысяч военнослужащих от границы с Украиной, считает Псаки.
"У них (у России. – Прим. ред.) есть возможности и силы для деэскалации", – считает она.
Ранее в Кремле отказались комментировать прошедшую встречу представителей России и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что еще рано оценивать итоги консультаций.
Вечером 9 января в Женеве в формате ужина состоялись предварительные переговоры двух делегаций.
Основная часть дискуссии прошла на следующий день в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
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