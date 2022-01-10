России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО – МИД РФ

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России необходимы не просто обещания, а "железобетонные гарантии" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

"Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", – сказал дипломат.

По его словам, это является вопросом национальной безопасности России, поэтому в Москва больше не примет пустые разговоры и полуобещания. Он подчеркнул, что в РФ больше не доверяют Западу.

В Кремле между тем отказались как-либо комментировать прошедшую встречу представителей России и США. Пресс-секретарь президента РФ в беседе с "Интерфаксом" отметил, что еще рано оценивать итоги переговоров.

Вечером 9 января в Женеве в формате ужина состоялись предварительные переговоры двух делегаций. Основная часть дискуссии состоялась в понедельник в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

