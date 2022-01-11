США и Россия договорились, что Украина никогда не вступит в НАТО – депутат Рады

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Власти США и России договорились, что Украина никогда не вступит в НАТО. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "НАШ".
Как заявил парламентарий, он беседовал с прямым руководством двух европейских стран. Кроме того, депутат разговаривал с людьми, близкими к власти входящего в G7 государства.
"Все однозначно сказали, все три – страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем", – подчеркнул Шуфрич.
Он продолжил, что Вашингтон и Москва также условились не распространять ракеты на территории прибалтийских республик.
"Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают", – подытожил депутат.
Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
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