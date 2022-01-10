В МИД назвали неприемлемым возобновление работы Совета Россия – НАТО на условиях США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Возобновление работы Совета Россия – НАТО на условиях США неприемлемо, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что Вашингтон делает упор на деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине.

Вечером 9 января в Женеве состоялись предварительные переговоры делегаций РФ и США в формате ужина. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января, на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.

Российскую межведомственную делегацию возглавляет Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

На встрече с Рябковым Шерман отметила, что Штаты будут приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии. Она добавила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать, имея ввиду расширение НАТО.

