Рябков заявил, что США некомфортно вести диалог с РФ из-за партнеров-русофобов в НАТО

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Вашингтону некомфортно вести с Москвой двустороннее общение, в том числе по гарантиям безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков.
По мнению дипломата, Соединенные Штаты чувствуют за собой глаза и уши некоторых русофобски настроенных партнеров по НАТО.
В воскресенье вечером, 9 января, в Женеве состоялись так называемые предварительные переговоры делегаций РФ и США в формате ужина. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января, на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.
Российскую межведомственную делегацию возглавляет Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Как ранее сообщили в Госдепе, на встрече с Рябковым Шерман отметила, что Штаты будут приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии. Она также добавила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать, имея ввиду расширение НАТО.
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