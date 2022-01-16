Боррель и Блинкен обсудили переговоры с РФ по безопасности

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого оценили прошедшие переговоры с Россией по гарантиям безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

"Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне", – заявили в пресс-службе европейского офиса дипломатии.

Блинкен и Боррель пришли к выводу, что ЕС и США должны проводить интенсивные консультации по актуальным вопросам. При этом европейские политики подтвердили намерение выступать с единой позицией.

Кроме того, глава евродипломатии и госсекретарь США сообщили о готовности к новым переговорам с Россией. По их мнению, подобное решение не должно нанести вред свободе, суверенитету и независимости членов НАТО и партнеров.

Ранее о готовности США и НАТО провести новую встречу с Россией сообщили в Госдепартаменте США. Такая позиция была озвучена в ходе переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В понедельник, 10 января, в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

13 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Оно продлилось больше четырех часов.

На встрече обе стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.