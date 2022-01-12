В Минобороны заявили, что отношения РФ и НАТО находятся на критически низком уровне

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Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
По его словам, такая ситуация разворачивается на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания гонки вооружений и полной деградации архитектуры безопасности в Европе.
В министерстве также отметили, что Россия не раз предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки.
"Со стороны Альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", – рассказали в Минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе. Заинтересованность была высказана на заседании Совета Россия – НАТО (СРН), посвященном российским инициативам по гарантиям безопасности.
Генсек НАТО подчеркнул, что союзники приложат все усилия для поиска политических путей, в том числе двусторонних консультаций России и США для конструктивного взаимодействия в интересах европейской безопасности.
Россия и НАТО договорились о восстановлении дипломатического диалога
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