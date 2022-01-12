В МИД РФ заявили, что пока не ответили на предложение НАТО восстановить работу дипмиссий

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НАТО предложила возобновить работу дипломатических миссий России и Альянса, РФ учла это предложение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Ответа российская сторона пока не дала", – рассказали в МИД РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе. Заинтересованность была высказана на заседании Совета Россия – НАТО (СРН), посвященном российским инициативам по гарантиям безопасности.

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники приложат все усилия для поиска политических путей, в том числе двусторонних консультаций России и США для конструктивного взаимодействия в интересах европейской безопасности.

