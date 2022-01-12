Песков ответил на вопрос о ходе консультаций с США по безопасности

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В России не будут уподобляться официальным лицам США и сыпать угрозами и ультиматумами на фоне переговоров по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не хотели бы как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться. Мы ведем (переговоры) культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что расширение мощностей НАТО у российских границ – это угроза, относительно которой необходимо закрепить юридически сформулированные гарантии.

Первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО (СРН), посвященное российским инициативам по гарантиям безопасности, проходит в Брюсселе. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, для России в этом вопросе ключевым остается нерасширение НАТО. Он отметил, что от этого зависит национальная безопасность РФ.