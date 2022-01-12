Генсек НАТО заявил о желании восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе

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Заседание Совета Россия – НАТО (СРН), посвященное российским инициативам по гарантиям безопасности, завершилось в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании, которое продлилось больше четырех часов, были высказаны заинтересованности в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал дискуссию непростой и важной для безопасности Европы. Он выделил существенные разногласия между Россией и НАТО по ситуации на Украине.
"Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО. – Прим. ред.), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО", – сказал он, указав на право каждой страны выбирать свой путь.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что союзники приложат все усилия для поиска политических путей, в том числе двусторонних консультаций России и США для конструктивного взаимодействия в интересах европейской безопасности.
"Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", – заключил Столтенберг.
Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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