Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не о России. Соответствующее обращение она опубликовала в своем телеграм-канале.

Захарова привела слова Нуланд, которая рассуждала, в какую сферу хотела бы видеть вложения, будь она гражданкой РФ. По ее словам, вкладывать нужно в систему образования, медицину и строительство дорог, а не вливать деньги "для создания кризиса и отправки военных туда, в снег".

"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны – проблем невпроворот. О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома", – написала Захарова.

Она подчеркнула, что американская система здравоохранения во время пандемии продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру.

"А если вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка – таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", – добавила представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что средства на решение обозначенных проблем США смогут найти, если сократят свои базы в Европе, перестанут выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Хуана Гуайдо или Светланы Тихановской.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к властям США с призывом отказаться от агрессивной риторики и военной экспансии в отношении России. По словам Антонова, НАТО стремится к полному доминированию на суше, море и в воздухе, продвигаясь к российским границам.

