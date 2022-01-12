Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не о России. Соответствующее обращение она опубликовала в своем телеграм-канале.
Захарова привела слова Нуланд, которая рассуждала, в какую сферу хотела бы видеть вложения, будь она гражданкой РФ. По ее словам, вкладывать нужно в систему образования, медицину и строительство дорог, а не вливать деньги "для создания кризиса и отправки военных туда, в снег".
"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны – проблем невпроворот. О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома", – написала Захарова.
Она подчеркнула, что американская система здравоохранения во время пандемии продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру.
"А если вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка – таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", – добавила представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что средства на решение обозначенных проблем США смогут найти, если сократят свои базы в Европе, перестанут выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Хуана Гуайдо или Светланы Тихановской.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к властям США с призывом отказаться от агрессивной риторики и военной экспансии в отношении России. По словам Антонова, НАТО стремится к полному доминированию на суше, море и в воздухе, продвигаясь к российским границам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: