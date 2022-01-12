Российско-американские переговоры в Женеве были конструктивными – Нуланд

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Власти Соединенных Штатов положительно оценивают прошедшие российско-американские консультации в Женеве. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС.

По словам американского спикера, переговоры с российской стороной были конструктивными и стоящими.

Нуланд добавила, что американская сторона выступает за продолжение подобного диалога.

"Мы <...> готовы к этому", – подчеркнула она.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прошедшие в Женеве переговоры по гарантиям безопасности пока не дают поводов для оптимизма. При этом он отмечал, что на данном этапе делать какие-либо выводы о результатах диалога невозможно.