Песков оценил переговоры с США по гарантиям безопасности в Женеве

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Прошедшие в Женеве переговоры РФ с США по гарантиям безопасности пока не дают поводов для оптимизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызвать удовлетворение. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами", – сказал Песков.

Он отметил, что на данном этапе делать какие-либо выводы о результатах диалога невозможно.

Консультации по гарантиям безопасности прошли 10 января в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.