Посол РФ призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к властям США с призывом отказаться от агрессивной риторики и военной экспансии в отношении России. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

"Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ", – заявил дипломат.

По словам Антонова, НАТО стремится к полному доминированию на суше, море и в воздухе, продвигаясь к российским границам.

"Нам некуда отступать. <...> Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации", – подчеркнул он.

Ранее посольство РФ отвергло заявления США о том, что Москва может дезинформировать мировое сообщество о ходе дискуссий в Женеве. Российские дипломаты подчеркнули, что такой подход американской стороны показывает лишь деградацию культуры переговоров.

9 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.