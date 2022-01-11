В США сообщили о готовности обсуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО

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В США выразили готовность к обсуждению возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Как пишет ТАСС, свое заявление Нуланд сделала во время выступления перед журналистами в Госдепартаменте.

"Полагаю, пять администраций, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство, мы готовы это сделать", – подчеркнула замгоссекретаря.

Нуланд добавила, что Финляндия и Швеция при возможном вступлении в НАТО будут оцениваться по высоким стандартам Альянса.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о праве страны на вступление в НАТО. По ее словам, данная возможность воспринимается как реальная.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении заявил, что требования России к НАТО и США противоречат сложившемуся порядку обеспечения безопасности европейских стран. Глава государства также напомнил, что Хельсинки могут подать заявку на вступление в Альянс.

Накануне в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.