Президент Финляндии прокомментировал требования России к НАТО

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Требования России к НАТО и США противоречат сложившемуся порядку обеспечения безопасности европейских стран, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении к гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, условия Москвы идут вразрез с европейской системой безопасности.

"Сферам интересов не место в 2020-х годах", – отметил Ниинисте.

Суверенитет некоторых стран ЕС, в числе которых Швеция и Финляндия, ставится под угрозу "извне", подчеркнул он.

Ниинисте напомнил, что Хельсинки могут подать заявку на вступление в НАТО.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности.

