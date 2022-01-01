Президент Финляндии прокомментировал требования России к НАТО

Фото: ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN
Требования России к НАТО и США противоречат сложившемуся порядку обеспечения безопасности европейских стран, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении к гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, условия Москвы идут вразрез с европейской системой безопасности.
"Сферам интересов не место в 2020-х годах", – отметил Ниинисте.
Суверенитет некоторых стран ЕС, в числе которых Швеция и Финляндия, ставится под угрозу "извне", подчеркнул он.
Ниинисте напомнил, что Хельсинки могут подать заявку на вступление в НАТО.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: