Посольство РФ в США отвергло заявления о дезинформации по переговорам о безопасности

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Посольство РФ отвергло заявления из США о том, что Москва может дезинформировать мировое сообщество о ходе дискуссий в Женеве. Об этом сообщает News.ru.

Российские дипломаты подчеркнули, что такой подход американской стороны показывает лишь деградацию культуры переговоров.

"Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", – заявили в российском диппредставительстве.

В посольстве также отметили, что ожидают взаимной открытости и со стороны Вашингтона. Коллег из США призвали отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в США ожидают, что Россия будет лгать о результатах переговоров о стратегической стабильности. В то же время в Белом доме назвали прошедшие в Женеве переговоры с Россией о гарантиях безопасности искренними и открытыми.

Основная часть дискуссии прошла в понедельник, 10 января, в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.