В Госдепе потребовали от России разъяснений из-за учений на западе страны

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России необходимо предоставить разъяснения по вопросу учений, стартовавших на западе страны. Такое мнение озвучил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

По его словам, подобные действия России станут логичными в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что альтернативой могло бы стать прекращение учений, а также возвращение российских вооружений в места обычного хранения.

Прайс продолжил, что деэскалация необходима для успешного продолжения переговоров между Россией и США по вопросам безопасности.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.