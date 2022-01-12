Газета NYT назвала российско-американские переговоры в Женеве победой Москвы

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Проведение российско-американских переговоров по безопасности в Женеве стало дипломатической победой РФ. Так охарактеризовала прошедшие консультации газета The New York Times.

Журналисты издания отметили, что переговоры прошли без каких-либо уступок со стороны США. При этом Россия получила от консультаций гораздо больше выгоды.

"Вопрос о расширении НАТО, который уже долгое время вызывает раздражение у президента России Владимира Путина, был поставлен на первый план среди всех остальных проблем, с которыми имеет дело вашингтонское политическое руководство", – говорится в материале.

Основная часть дискуссии прошла в понедельник, 10 января, в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

Позднее в Белом доме назвали прошедшие в Женеве переговоры с Россией о гарантиях безопасности искренними и открытыми. При этом пресс-секретарь офиса президента США Джен Псаки заявила, что Россия должна отвести 100 тысяч своих военнослужащих от границы с Украиной.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что прошедшие в Женеве переговоры пока не дают поводов для оптимизма. При этом он отмечал, что на данном этапе делать какие-либо выводы о результатах диалога невозможно.