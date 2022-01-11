В США заявили, что НАТО не вернется к границам 1997 года

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НАТО не станет возвращаться к границам 1997 года, которые Альянс охватывал до начала своего расширения на Восток. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

"Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом", – приводит ее слова РИА Новости.

Смит подчеркнула, что ни одна страна-член Организации Североатлантического договора не готова отказаться от его политики открытых дверей.

Накануне в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, для России в этом вопросе ключевым остается нерасширение НАТО. Он отметил, что от этого зависит национальная безопасность РФ. В настоящее время ситуация настолько опасна, что этот вопрос больше нельзя откладывать, заключил он.

