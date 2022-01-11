В МИД РФ пошутили над словами польского политика, раскритиковавшего Россию

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над словами экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что Россия может "получить по яйцам". Свой комментарий она опубликовала в собственном канале в Telegram.

"Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – написала она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стала геополитическим проектом по освоению бесхозных земель после распада Организации Варшавского договора. Его слова процитировало посольство РФ в Великобритании.

Обращаясь к Лаврову, Сикорский заявил, что Россия в лице Советского Союза была для Польши скорее "серийным насильником". Он также пригрозил, что Россия "получит по яйцам", если сунется в Польшу.

